В Харькове местный житель украл из котельной и сдал на металлолом секции котла.

Об этом сообщает телеграм-канал Харьковского горсовета.

43-летний житель города вынес оборудование из котельной в Новобаварском районе. Работники КП "Харьковские тепловые сети" на территории нелегального пункта приема металлолома по ул. Баварской нашли украденное имущество: три секции котла и часть коллектора. Оборудование вернули в котельную, а информацию о подозреваемом передали правоохранительным органам.

Подобное преступление на территории объекта критической инфраструктуры может повлечь за собой немалые проблемы в системе теплоснабжения, как это произошло в сентябре прошлого года, когда преступник совершил около 30 краж из тепловых пунктов в подвалах домов.

Тогда 21-летний преступник проникал в подвальные помещения жилых домов и похищал счетчики тепловой энергии и измерители давления воды, тем самым подвергнув риску оставить большое количество жителей без тепла накануне зимы. После этого вор разбирал похищенное на части и сдавал их как металлолом.



Всего он совершил около 30 краж. Общая сумма ущерба составила более 120 тысяч гривен. Преступник был задержан во время совершения очередной кражи, когда пытался похитить автоматику из индивидуального теплового пункта в подвале дома.

Во время действия военного положения подобные кражи влекут за собой до восьми лет лишения свободы.

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