В Киеве и Киевской области отменили стабилизационные отключения электричества - ДТЭК
Плановые отключения электричества в Киеве и Киевской области отменены.
Об этом сообщает в пятницу, 17 марта, ДТЭК в своем Telegram-канале.
"Постепенно возобновляется электроснабжение всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений 17 марта больше не применяются", – говорится в сообщении.
Напомним, по данным "Укрэнерго", сетевые ограничения сегодня, 17 марта, кроме Киева и Киевской области ввели и в Житомирской. Причина - последствия обстрелов инфраструктуры.
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