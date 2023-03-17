Плановые отключения электричества в Киеве и Киевской области отменены.

Об этом сообщает в пятницу, 17 марта, ДТЭК в своем Telegram-канале.

"Постепенно возобновляется электроснабжение всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений 17 марта больше не применяются", – говорится в сообщении.

Напомним, по данным "Укрэнерго", сетевые ограничения сегодня, 17 марта, кроме Киева и Киевской области ввели и в Житомирской. Причина - последствия обстрелов инфраструктуры.

Ранее мы писали, что в Киеве жители Оболони сообщили о скачках напряжения и отключениях света.

Война в Украине продолжается уже 387-й день. Мы следим за новостями 17 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 386-го дня войны. Атаки российской армии идут по всему фронту. Наиболее напряженная ситуация в районе Бахмута, где россияне подходят к трассе, соединяющей город с Константиновкой.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о ситуации, которая складывается вокруг Киево-Печерской лавры и УПЦ.