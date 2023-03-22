Ночью 22 марта в Хмельницком был слышен взрыв.

Об этом сообщает Хмельницкая ОВА.

Прилетов на территории области не зафиксировано. Работали силы ПВО.

Мэр Хмельницкого Александр Семчишин сообщил, что этой ночью воздушная тревога и очередная атака РФ длились боле трех часов.

Звуки взрывов, которые слышали жители, были связаны с работой сил ПВО. Попаданий и "прилетов" на территории громады не выявлено.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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