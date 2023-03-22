Стали известны подробности ночной атаки российских беспилотников по Киевской области.

Как сообщили в ГСЧС "Шахеды" ночью нанесли удар по Ржищеву. Частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея. Возник пожар.

По состоянию на 07:00 в ГСЧС сообщали о троих погибших, травмированы 2 человека и спасен один. Под завалами могут находиться еще 4 человека, спасательная операция продолжается.

Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что первые взрывы прогремели около 3 ночи, далее последовал еще ряд.

По его данным, погибли три человека и еще семь травмированы. Среди погибших есть водитель скорой помощи, который ночью приехал на место удара РФ спасать пострадавших.

Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек. Одна часть здания общежития практически полностью разрушена.

Более 20 человек были доставлены в больницу. Судьба еще 5 человек неизвестна.

Напомним, сто сегодня ночью ПВО сбила 8 иранских дронов в районе Киева.

В ВСУ сообщали, что ночью 22 марта РФ выпустила по Украине 21 беспилотник, был сбит 21 из них.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает в чем суть "мирного плана" Китая и почему его критикуют в Украине.