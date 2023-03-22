Сегодняшняя атака дронов на Украину свидетельствует, что Россия не стремится к миру. Глобальное давление на агрессора следует усилить, чтобы вернуть глобальную стабильность.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Более 20 иранских убийственных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это только за одну минувшую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары.

Успех украинских сил на земле, в небе и море реально приближает мир. Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Уставу ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области в результате атаки беспилотниками частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея. Есть трое погибших, травмированы 2 человека и спасен один. Под завалами могут находиться еще 4 человека, спасательная операция продолжается.

В Москве завершился визит главы КНР Си Цзиньпина, который ранее предлагал "китайский мирный план".

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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