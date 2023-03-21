Власти США не предоставляют Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Его спросили о том, направляют ли США Киеву боеприпасы с обедненным ураном вслед за Великобританией.

"Насколько я знаю, нет. Мы - нет", - ответил он.

Также он сообщил, что в Вашингтоне не обладают информацией о том, что России удалось поднять обломки американского беспилотника MQ-9, который потерпел крушение в акватории Черного моря.

"Мы видели сообщения медиа о том, что они могли поднять какие-то обломки с поверхности. Мы не можем подтвердить эти сообщения. Насколько нам известно, как я ранее заявлял, по нашим оценкам, MQ-9 после крушения погрузился на большую глубину и не был поднят", - сказал спикер.

Кроме того, Райдер добавил, что американская военная авиация продолжает полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, но Вашингтон не будет разглашать детали полетов.

"Мы продолжаем проводить операции над Черным морем, летая в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом везде, где оно позволяет нам это делать", - сказал он, отказавшись "по соображениям оперативной безопасности" раскрывать подробности миссий.

Ранее мы писали, что замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что власти королевства поставят Украине снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал инициативу Британии с поставками Украине снарядов с обедненным ураном.