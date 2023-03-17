США проводят оценку своих операций с беспилотниками в районе Черного моря, взвешивая затраты и выгоды от их полетов.

Об этом сообщили CNN несколько официальных лиц.

США не прекратили полеты полностью, пока завершают анализ - военные отправили ту же модель беспилотника, MQ-9 Reaper, с заданием примерно в том же районе над Черным морем вскоре после того, как произошло столкновение, заявили официальные лица США. Этот самолет предназначался для осмотра места крушения и наблюдения за русскими, ищущими обломки.

Но американские военные "внимательно изучают" маршруты беспилотников и оценивают, как лучше снизить риск конфликта с российскими военными, которые регулярно запускают истребители в Крым и из него, заявили официальные лица.

Пентагон планирует проанализировать общие затраты и выгоды от выполнения этих миссий, сравнив потенциальную разведывательную ценность конкретного маршрута с риском эскалации конфликта с Россией.

По словам высокопоставленного военного чиновника, некоторые представители вооруженных сил США обеспокоены тем, что ограничение маршрутов беспилотников повлияет на сбор разведданных, связанных с войной в Украине. Но у США есть потенциальные альтернативы для сбора информации, такие как спутники-шпионы.

По словам официальных лиц, США рассматривают возможность еще одного полета беспилотника над Черным морем в ближайшие дни, что будет соответствовать их обычному графику работы.

Напомним, по данным CNN, США знают, что Россия обнаружила в Черном море обломки сбитого беспилотника.

Однако, по информации CNN, американские военные удаленно уничтожили секретные данные на беспилотнике еще до его падения.