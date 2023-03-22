Российские войска во вторник, 22 марта, наносят массированный удар по Запорожью, под вражеским огнем - жилые дома, также остров Хортица.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В соцсетях публикуют видео последствий ударов по Запорожью. На кадрах - пожар в двух многоэтажках, клубы дыма в частном секторе, разрушенные квартиры.

В Запорожской ОВА сообщают, что атака продолжается и призывают не игнорировать сигналы опасности.

"Суспильне. Запорожье" публикует в телеграм-канале фото последствий удара россиян по жилым домам.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает в чем суть "мирного плана" Китая и почему его критикуют в Украине.