Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео дома в Одессе, поврежденного во время вечернего обстрела.

Он сообщает, что россияне ударили по Одессе четырьмя ракетами, предварительно – X-59.

"Две ракеты удалось сбить силам ПВО, а еще две, к сожалению, попали по городу. Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря – известно о трех раненых", – написал Ермак.

Ранее сообщалось, что истребители армии России ударили по Одесской области, в результате чего произошел прилет в частный дом в районе поселка Таирово на окраине Одессы.

Война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что силы РФ продвигаются вокруг Авдеевки. В ВСУ подтвердили, что россияне сейчас пытаются окружить город, и заявили, что "Авдеевка может стать вторым Бахмутом". ЕС согласовал план закупки миллиона снарядов для Украины. В Москву с визитом прибыл Си Цзиньпин, он встретился с Путиным и обсудил с ним в том числе Украину.

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