Российские войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области. За сутки под огнем находились Волчанск, Купянск, Двуречная, Старица, Берестовое и другие города и села региона.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.

Больше 10 ударов из минометов россияне совершили по селе Александровка и селе Тимофеевка Богодуховского района. Там повреждено не менее пяти частных жилых домов.

Вчера днем, в именно в 11:00, под ударом был Купянск. Вечером, после 20:00, враг бил по Волчанску. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также в регионе продолжается гуманитарное разминирование. За сутки обследовали 2 га территорий, где изъято и обезврежено десять единиц взрывоопасных предметов.

Напомним, вчера россияне обстреляли 13 населенных пунктов Харьковской области. Повреждены дома и постройки, одна женщина ранена.

Также сообщалось, что за сутки россияне трижды обстреляли Херсон, шесть человек ранены.

Кроме того, мы писали, что происходит на фронте 20 марта, по данным Генштаба ВСУ.