Украинцы с помощью голосования в "Дие" высказались за переименование Южной железной дороги в Харьковскую.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В опросе приняли участие более 860 400 пользователей. За вариант "Харьковская железная дорога" отдали 335 600 голосов.

Напомним, ранее через "Дию" украинцы решили переименовать "Юго-Западную железную дорогу" в "Центральную железную дорогу". Старые названия существовали со времен СССР, когда украинские участки железной дороги действительно располагались на юго-западе страны.

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