Россияне обстреляли 13 населенных пунктов Харьковской области. Повреждены дома и постройки, есть раненая
Российские войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской области. За прошедшие сутки под артиллерийским огнем оккупантов находились по меньшей мере 13 населенных пунктов, среди которых Купянск, Двуречная, Волчанск, Ветеринарное, Гряниковка и другие.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.
В пгт Двуречная Купянского района осколочные ранения в результате обстрела получила 51-летняя женщина. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.
Также обстрелами были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
Также в Харьковской области продолжается гуманитарное разминирование. Пиротехническими подразделениями ГосЧС в течение суток изъято и обезврежено 45 единиц взрывоопасных предметов.
На линии столкновения продолжаются ожесточенные бои, добавил он.
Напомним, за сутки российские войска 53 раза обстреляли Херсон и область, два человека получили ранения.
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