Российские войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской области. За прошедшие сутки под артиллерийским огнем оккупантов находились по меньшей мере 13 населенных пунктов, среди которых Купянск, Двуречная, Волчанск, Ветеринарное, Гряниковка и другие.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.

В пгт Двуречная Купянского района осколочные ранения в результате обстрела получила 51-летняя женщина. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.

Также обстрелами были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Также в Харьковской области продолжается гуманитарное разминирование. Пиротехническими подразделениями ГосЧС в течение суток изъято и обезврежено 45 единиц взрывоопасных предметов.

На линии столкновения продолжаются ожесточенные бои, добавил он.

Напомним, за сутки российские войска 53 раза обстреляли Херсон и область, два человека получили ранения.

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