Последствия обстрела. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Авдеевку Донецкой области дважды обстреляли из артиллерии и нанесли ракетный удар.

Об этом сообщил в утренней сводке 21 марта губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

Повреждены дома на четырех улицах, территория коксохимзавода и пищевое предприятие.

Под артобстрел и ракетный удар попало и соседнее Ласточкино - одна из целей российского наступления к западу от Авдеевки.

Также сообщается, что после обстрела в Константиновке повреждены три частных дома, детсад, газопровод и водопровод.

сводка от Кириленко 21 марта

Авдеевка попала под обстрел

Авдеевка попала под обстрел

Авдеевка попала под обстрел

Ранее сообщалось, что утром войска РФ более 20 раз ударили по селу под Харьковом. Повреждены линии электропередач.

Война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что силы РФ продвигаются вокруг Авдеевки. В ВСУ подтвердили, что россияне сейчас пытаются окружить город, и заявили, что "Авдеевка может стать вторым Бахмутом". ЕС согласовал план закупки миллиона снарядов для Украины. В Москву с визитом прибыл Си Цзиньпин, он встретился с Путиным и обсудил с ним в том числе Украину. 

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