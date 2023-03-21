Авдеевку Донецкой области дважды обстреляли из артиллерии и нанесли ракетный удар.

Об этом сообщил в утренней сводке 21 марта губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

Повреждены дома на четырех улицах, территория коксохимзавода и пищевое предприятие.

Под артобстрел и ракетный удар попало и соседнее Ласточкино - одна из целей российского наступления к западу от Авдеевки.

Также сообщается, что после обстрела в Константиновке повреждены три частных дома, детсад, газопровод и водопровод.

Ранее сообщалось, что утром войска РФ более 20 раз ударили по селу под Харьковом. Повреждены линии электропередач.

Война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что силы РФ продвигаются вокруг Авдеевки. В ВСУ подтвердили, что россияне сейчас пытаются окружить город, и заявили, что "Авдеевка может стать вторым Бахмутом". ЕС согласовал план закупки миллиона снарядов для Украины. В Москву с визитом прибыл Си Цзиньпин, он встретился с Путиным и обсудил с ним в том числе Украину.

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