Утром во вторник, 21 марта, россияне из минометов обстреляли село Басово Золочевского района Харьковской области. Зафиксировано более 20-ти ударов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

По его данным, обстрел велся около 6:00. В результате, повреждены линии электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также Синегубов рассказал об обстрелах за прошедшие сутки. Он заявил, что войска РФ продолжали обстреливать приграничные населенные пункты Харьковщины.

Под огнем находилось по меньшей мере 14 населенных пунктов. В частности, из артиллерии, танков и минометов враг бил по Купянску, Волчанску, Двуречной, Стрелечьему, Глубокому и другим населенным пунктам.

На Купянском направлении враг пытался безуспешно прорвать оборону ВСУ, совершив артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, добавил он.

Также Синегубов рассказал, что в области продолжаются работы по разминированию. Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 27 единиц взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.