Российская армия ударила по Одесской области из истребителей Су-35. Известно о раненных жителях, информации о погибших нет.

Об этом сообщил глава Одесской РВА Юрий Крук.

Сообщается, что силы ПВО сбили часть ракет, однако есть попадание в частный дом. Пожар локализовали.

Одесские телеграм-каналы публикуют фото момента взрыва в Одессе и пишут со ссылкой на ГСЧС, что в результате одного из взрывов пострадал трехэтажный дом и ранения получили три человека.

По данным пабликов, "прилет" был в районе поселка Таирово на окраине Одессы. На месте возник пожар, а в поселке был сильный запах гари.

Ранее мы публиковали фото последствий обстрела Авдеевки. Повреждены дома, территория коксохима и пищевое предприятие.

Война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что силы РФ продвигаются вокруг Авдеевки. В ВСУ подтвердили, что россияне сейчас пытаются окружить город, и заявили, что "Авдеевка может стать вторым Бахмутом". ЕС согласовал план закупки миллиона снарядов для Украины. В Москву с визитом прибыл Си Цзиньпин, он встретился с Путиным и обсудил с ним в том числе Украину.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает в чем суть "мирного плана" Китая и почему он не понравился Украине.