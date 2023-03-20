Российская армия ночью нанесла очередной удар по центру Краматорска Донецкой области.

Мэр города Александр Гончаренко в комментарии "Стране" рассказал подробности.

"Враг ночью ударил ракетой по центру Краматорска - повреждены 9 многоэтажек. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Занимаемся ликвидацией последствий", - сообщил Гончаренко.

Также об ударе по Краматорску сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Кириленко. Он опубликовал фото последствий обстрела.

Напомним, 14 марта россияне ударили по центру Краматорска. В результате пострадали люди.

Также сообщалось, что за сутки россияне трижды обстреляли Херсон, шесть человек ранены.

Кроме того, войска РФ обстреляли Волчанск, Купянск, Двуречную и Берестовое в Харьковской области.

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