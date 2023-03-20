Год назад, 20 марта, россиянами был нанесён удар по торговому центру Retroville в Киеве. Часть торгового центра вместе с его 12-этажным бизнес-центром были разрушены. Тогда погибли восемь человек.

Как сообщает корреспондент "Страны, спустя год восстановлена часть торгового центра. Работы по восстановлению бизнес-центра продолжаются.

Напомним, что после освобождения Киевской области от российских войск торгово-развлекательный комплекс частично открыли после ремонта уже 15 июня.

Ранее сообщалось, что в ТРЦ Киева количество посетителей за 2022 год упало почти на 40 процентов.

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о новой тактике россиян и влиянии на войну FPV-дронов.