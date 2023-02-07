В Киеве за 2022 год число посетителей ТРЦ уменьшилось на 39%.

Об этом свидетельствуют расчеты Forbes на основе данных Украинской торговой гильдии.

Больше всего упала посещаемость в ТРЦ в первом квартале 2022-го. Тогда показатель составлял 291 человека на 1000 кв.м. общей площади, что стало историческим минимумом. Одна из причин – в первые месяцы войны объекты были закрыты.

Так, River Mall запустился в апреле, Lavina Mall – в мае, в июне заработал частично разрушенный Retroville, а 22 ноября работу возобновила Ocean Plaza.

В течение прошлого года посещаемость ТРЦ росла и в начале 2023 достигла 362 чел. на 1000 кв.м, но она все равно на 28% ниже, чем до войны.

В региональных ТРЦ посещаемость в среднем за год упала на 50%.

Количество посетителей в ТРЦ Киева падало еще во время пандемии Covid-19. Так, по итогам 2020-2021 годов 44% населения стали реже посещать торговые объекты, а среднерыночный показатель посещаемости к началу 2022 года снизился с 687 человек до 506 – на 1000 кв м.

Напомним, в августе 2022 года киевский ТРЦ Ocean Plaza национализировали за финансирование армии РФ.

В середине августа прошлого года Киевский суд снял арест с ТРЦ "Ocean Plaza" и передал имущество в управление АРМА.