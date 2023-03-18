Россияне будут продолжать свою тактику ракетного террора, но глобально повлиять ударами на украинскую экономику уже не смогут.

Об этом заявил в субботу, 18 марта, представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"От ракетного террора враг не отказывается, но мы видим, что ракетный блицкриг провалился с тех пор, как начался, хоть этот инструмент запугивания и дальше используется", - сказал Юсов.

По его словам, разведка наблюдает увеличение интервалов между ракетными атаками противника.

"Если раньше это были еженедельные массированные ракетные удары, то сейчас интервал может быть в 3-4 недели. Они используют "Шахеды", но уже по-другому и количественно, и по интервалам. Ну и высокоточного ракетного вооружения у россиян становится действительно мало", - пояснил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что если говорить о "Калибрах", "Искандерах", "Кинжалах", то "это не то оружие, которым враг может себе позволить засыпать Украину".

"Да, устаревшего ракетного вооружения в РФ еще много. Особенно когда речь идет о С-300 - это означает повышение угрозы для прифронтовых территорий, и мы видим эти разрушения до сих пор по Запорожью и другим городам. Но в целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение. Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла и сегодня коренным образом повлиять на украинскую экономику, логистику враг уже не сможет", - подытожил Юсов.

Ранее мы писали, что сегодня в ВСУ предупредили о высокой вероятности ракетной атаки после ночных ударов дронами.

Днем сообщалось, что после атаки дронов в Днепропетровской области уже больше 16 часов горят нефтепродукты на предприятии.