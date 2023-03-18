"Пережили зиму". В ГУР считают, что ракетные атаки уже не смогут повлиять на экономику Украины
Россияне будут продолжать свою тактику ракетного террора, но глобально повлиять ударами на украинскую экономику уже не смогут.
Об этом заявил в субботу, 18 марта, представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
"От ракетного террора враг не отказывается, но мы видим, что ракетный блицкриг провалился с тех пор, как начался, хоть этот инструмент запугивания и дальше используется", - сказал Юсов.
По его словам, разведка наблюдает увеличение интервалов между ракетными атаками противника.
"Если раньше это были еженедельные массированные ракетные удары, то сейчас интервал может быть в 3-4 недели. Они используют "Шахеды", но уже по-другому и количественно, и по интервалам. Ну и высокоточного ракетного вооружения у россиян становится действительно мало", - пояснил Юсов.
Представитель ГУР добавил, что если говорить о "Калибрах", "Искандерах", "Кинжалах", то "это не то оружие, которым враг может себе позволить засыпать Украину".
"Да, устаревшего ракетного вооружения в РФ еще много. Особенно когда речь идет о С-300 - это означает повышение угрозы для прифронтовых территорий, и мы видим эти разрушения до сих пор по Запорожью и другим городам. Но в целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение. Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла и сегодня коренным образом повлиять на украинскую экономику, логистику враг уже не сможет", - подытожил Юсов.
Ранее мы писали, что сегодня в ВСУ предупредили о высокой вероятности ракетной атаки после ночных ударов дронами.
Днем сообщалось, что после атаки дронов в Днепропетровской области уже больше 16 часов горят нефтепродукты на предприятии.