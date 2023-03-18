Пожар на предприятии критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области после вчерашнего удара "Шахедами" продолжается до сих пор. Там горят нефтепродукты.

Об этом сообщил мэр города Сергей Резник.

По его словам, на данный момент пожар удалось локализировать. Угрозы распространения огня на жилые кварталы нет.

Он также добавил, что специалисты провели исследование воздуха в жилом квартале вблизи места пожара - состояние воздуха и радиационный фон на территории города остаются без изменений и не несут угрозы здоровью населения.

Вчера сразу после атаки дронов глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что два беспилотника попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. По его словам, "там серьезные разрушения".

Также были повреждены шесть дачных домов, а четыре разрушены до основания.

Между тем война в Украине продолжается уже 388-й день. Мы следим за новостями 18 марта в своем онлайне.

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