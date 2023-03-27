Зеленский побывал на позициях украинской армии в Запорожской области. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта заявил, что побывал на позициях украинской армии в Запорожской области и опубликовал оттуда видео.
Во время визита президента проинформировали об оперативной ситуации на соответствующих участках фронта, обеспечении боеприпасами и техникой, говорится на сайте Зеленского.
"Имею честь сегодня быть здесь и поблагодарить вас за то, что защищаете наше государство, всех нас, наш суверенитет, наши города, наших детей", – сказал Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский также вручил военнослужащим государственные награды. Защитники Украины получили из рук главы государства ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.
Военные подарили президенту коин, являющийся символом военного братства.
Напомним, что МАГАТЭ анонсировало визит гендиректора агентства Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.
Он посетит Запорожскую АЭС на этой неделе.
Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.
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