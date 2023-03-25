Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Запорожскую атомную электростанцию. Он хочет лично оценить серьезность ситуации с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость защитить его во время продолжающегося военного конфликта в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Это будет второй раз, когда гендиректор агентства пересечет линию фронта, чтобы добраться до крупнейшей в Европе атомной электростанции, и первый раз с тех пор, как 1 сентября прошлого года он установил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на АЭС.

"Я решил еще раз съездить на Запорожскую АЭС, чтобы своими глазами увидеть, как изменилась ситуация с сентября, и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в этих беспрецедентных и очень сложных условиях. Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь снизить риск ядерной аварии во время трагической войны в Украине", - сказал Гросси.

"Несмотря на то, что мы находимся на площадке уже семь месяцев, ситуация на Запорожской АЭС по-прежнему остается нестабильной. Угрозы ядерной безопасности и безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей в Украине и за ее пределами. Поэтому я продолжаю работать над предложением по защите завода", — добавил он.

Гросси также сказал, что его поездка в Украину будет направлена на обеспечение поддержания и совершенствование регулярной ротации экспертов МАГАТЭ на объекте. Предыдущая ротация, запланированная на февраль, была отложена почти на месяц и прошла в начале марта.

Гросси будет сопровождать новая группа экспертов МАГАТЭ, уже седьмая, которая отправляется на АЭС с момента создания миссии МАГАТЭ под Запорожьем.

На днях глава МАГАТЭ заявил о провале переговоров по созданию вокруг ЗАЭС демилитаризованной зоны.