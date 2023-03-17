В Украине будут производить ядерное топливо, которое заменит российское на европейском рынке.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Он посетил предприятие, где будут производить ядерное топливо для украинских атомных энергоблоков, а затем и для экспорта в другие страны. Проект реализуется "Энергоатомом" в сотрудничестве с американской компанией Westinghouse.

Покупателями такого топлива могут стать Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария, которые зависят от российского ядерного топлива. "В перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран", – отметил Галущенко .

По словам министра, на производственной линии украинского предприятия будут производиться тепловыделяющие сборки ядерных реакторов атомных электростанций.

В 2023 году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году – на промышленное производство головок для топливных кассет. Указанные компоненты будут использоваться для производства ядерного топлива на предприятии Westinghouse в Швеции.

На создание собственной линии по производству ядерного топлива Энергоатом планирует выйти через три года.

Ранее глава Минэнерго рассказал, будут ли в Украине еще отключения света.

Напомним, в энергетическом комитете Рады призвали завершать отопительный сезон в Украине уже с понедельника, 20 марта.