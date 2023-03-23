Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о провале переговоров по созданию вокруг Запорожской АЭС демилитаризованной зоны. По его словам, теперь речь идет о прекращении боевых действий рядом с АЭС.

Об этом он заявил в Совете по международным отношениям США.

"Мы не говорим о демилитаризованной зоне. Мы прекрасно понимаем дополнительные сложности, которые это принесет, особенно в районе активных боевых действий. Это будет чрезвычайно трудно проверить. Значит, мы не рассматриваем это", - заявил Гросси

Отметим, что Гросси вел переговоры о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС несколько месяцев. Министр энергетики Украины Галущенко заявлял, что переговоры проходят очень сложно: Украина настаивает, чтобы россияне покинули территорию ЗАЭС и вывели оттуда тяжелую технику.

"Мы обсуждали с обеими сторонами разные размеры и формы и расстояния. И я пришел к выводу, что территориальность будет чем-то, что по разным причинам для украинцев также может рассматриваться как легитимация российского присутствия и так далее", - сказал глава МАГАТЭ.

Напомним, что в январе Гросси заявил о расширении миссии МАГАТЭ в Украине, "чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающегося конфликта".