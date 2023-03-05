Дипломатические усилия по возвращению Запорожской АЭС под контроль Украины зашли в тупик.

Об этом заявил в воскресенье, 5 марта, министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, сообщает сайт правительства Украины.

"По состоянию на данный момент, ситуация зашла в тупик. Наша позиция, которую мы озвучиваем на всех международных площадках, сводится к тому, что любые переговоры по ЗАЭС должны основываться: во-первых - на демилитаризации станции, во-вторых - выходе из ЗАЭС всех работников "Росатома". В-третьих, украинский персонал должен получить возможность спокойно, без давления оперировать ядерным объектом", - объяснил Галущенко.

Между тем, ситуация приближается к критической, говорит министр. МАГАТЭ, по его словам, сообщило, что из-за неправильного режима эксплуатации состояние оборудования на ЗАЭС ухудшается.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за атак РФ и оккупации Запорожской АЭС Украина потеряла почти половину атомной и две трети теплоэлектрогенерации.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным украинского Генштаба, россияне не пускают на Запорожскую АЭС работников, не подписавших контракты с "Росатомом".