СБУ заочно предъявила обвинение российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву из-за его репортажа с Запорожской АЭС.

Об этом сообщает спецслужба в телеграм-канале.

В СБУ заявили, что Лебедев незаконно попал на территорию станции в июне 2022 года, где снял "заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов", а затем опубликовал у себя в соцсетях.

Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал каналы российского дизайнера Артемия Лебедева. Блокировка канала с наибольшим числом подписчиков произошла по причине "нарушения условий использования YouTube".

Также писали, что Артемий Лебедев сообщал, что в Киеве опечатали его квартиру и офис студии.

Санкции против Лебедева введены еще в январе прошлого года. В 2017 году СБУ запретила Артемию Лебедеву въезд в Украину из-за поездок в Крым и на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

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