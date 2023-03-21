СБУ заочно предъявила обвинение дизайнеру Артемию Лебедеву из-за его репортажа с ЗАЭС
СБУ заочно предъявила обвинение российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву из-за его репортажа с Запорожской АЭС.
Об этом сообщает спецслужба в телеграм-канале.
В СБУ заявили, что Лебедев незаконно попал на территорию станции в июне 2022 года, где снял "заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов", а затем опубликовал у себя в соцсетях.
Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал каналы российского дизайнера Артемия Лебедева. Блокировка канала с наибольшим числом подписчиков произошла по причине "нарушения условий использования YouTube".
Также писали, что Артемий Лебедев сообщал, что в Киеве опечатали его квартиру и офис студии.
Санкции против Лебедева введены еще в январе прошлого года. В 2017 году СБУ запретила Артемию Лебедеву въезд в Украину из-за поездок в Крым и на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.
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