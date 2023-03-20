СБУ арестовала имущество охранника Януковича. Фото: пресс-служба ведомства

СБУ арестовала имущество охранника экс-президента Украины Виктора Януковича на 50 миллионов гривен.

Согласно сообщению пресс-службы СБУ, решения суда об аресте касаются: следующих объектов:

  • Элитный отельный комплекс в Буковеле общей площадью более 1,2 тысяч квадратных метров;
  • Квартиры в центральном районе Киева общей площадью более 200 м2;
  • Два паркоместа в Киеве;
  • 5 земельных участков общей площадью более 1 гектара в столичном регионе, а также в Ялте и Ивано-Франковской области.

Во время обысков у него выявили:

  • 11 единиц оружия, в т.ч. коллекционного;
  • более 5,6 тысяч патронов;
  • мобильные телефоны, компьютеры, документы, черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

По информации источников "Страны" в СБУ, речь об аресте имущества Вячеслава Заневского.

Как писала "Страна", Верховный Суд Великобритании постановил отправить дело о "долге Януковича" на полное судебное разбирательство.

Ранее Financial Times писала, что после вторжения в Украину Путин планировал использовать Януковича, чтобы узаконить захват.

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