СБУ арестовала имущество охранника экс-президента Украины Виктора Януковича на 50 миллионов гривен.

Согласно сообщению пресс-службы СБУ, решения суда об аресте касаются: следующих объектов:

Элитный отельный комплекс в Буковеле общей площадью более 1,2 тысяч квадратных метров;

Квартиры в центральном районе Киева общей площадью более 200 м2;

Два паркоместа в Киеве;

5 земельных участков общей площадью более 1 гектара в столичном регионе, а также в Ялте и Ивано-Франковской области.

Во время обысков у него выявили:

11 единиц оружия, в т.ч. коллекционного;

более 5,6 тысяч патронов;

мобильные телефоны, компьютеры, документы, черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

По информации источников "Страны" в СБУ, речь об аресте имущества Вячеслава Заневского.

Как писала "Страна", Верховный Суд Великобритании постановил отправить дело о "долге Януковича" на полное судебное разбирательство.

Ранее Financial Times писала, что после вторжения в Украину Путин планировал использовать Януковича, чтобы узаконить захват.