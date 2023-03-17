Служба безопасности Украины провела массовые обыски в 14 газораспределительных компаниях "Региональной газовой компании", входящей в DF-Group предпринимателя Дмитрия Фирташа.

Официально СБУ об этом не сообщала, но об обысках написали СМИ, заявив, что расследуется схему незаконного вывода средств, уплаченных за потребленный газ.

РГК отреагировала на обыски в своем Фейсбуке.

В РГК заявили, что обыски "проводились по надуманному обвинению в якобы завладении государственными средствами".

Компания сообщает, что сотрудников "вывели с рабочих мест и держали в коридоре под присмотром автоматчиков", утверждается, что на них оказывали психологическое давление, изъяли телефоны и устроили обыск личных вещей.

РГК назвала обыски "преступлениями против страны".

"РГК считает проведение обысков, сопровождавшихся вопиющими нарушениями прав человека, оказанием давления на сотрудников предприятий критической инфраструктуры. По нашему мнению, уголовное дело, ставшее поводом для обысков, возбуждено только с целью давления на предприятия, которые АО "НАК "Нафтогаз Украины" в лице ГАО "Черноморнефтегаз" пытается захватить рейдерским способом. Осуществление таких действий во время войны против предприятий, которые оказывают жизненно важные услуги миллионам украинцев является преступлением против страны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее решением Печерского суда были переданы в АРМА ( Агентство по розыску и менеджменту активов) 26 газосбытовых компаний, принадлежащих Дмитрию Фирташу. АРМА затем их передала в управление компании Черноморскнефтегаз (принадлежит НАК "Нафтогаз", - Ред).