Вчера НАБУ в рамках расследования дела по хищению гуманитарной помощи провели обыски у ряда топ-чиновников.

Об этом сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко.

По его данным, речь идёт о заместителе министра аграрной политики Тарасе Высоцком, заместителе министра экономики Александре Грибане и Елене Симоненко - советнице заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Евгений Шевченко советует Кириллу Тимошенко также готовиться к "буцегарне".

Ранее мы подробно разбирались, почему НАБУ активизировало расследование хищений гуманитарной помощи представителями президентской вертикали власти и как это связано с отношениями Банковой и Запада.

Как сообщалось, в конце августа детективы НАБУ совместно с контрразведчиками СБУ провели более 20 обысков в Запорожье в рамках подозрений о массовом разворовывании и перепродаже гуманитарной помощи. Следственные действия прошли в запорожском горсовете, местной ОВГА, складах и по адресам проживания подозреваемых в преступлении лиц.

Позже НАБУ уточнило, что во время обысков в горсовете нашли незарегистрированное огнестрельное оружие с патронами и деньги в большом количестве.