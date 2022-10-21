В НАБУ провели обыски у ряда топ-чиновников по делу хищения гуманитарки
Вчера НАБУ в рамках расследования дела по хищению гуманитарной помощи провели обыски у ряда топ-чиновников.
Об этом сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко.
По его данным, речь идёт о заместителе министра аграрной политики Тарасе Высоцком, заместителе министра экономики Александре Грибане и Елене Симоненко - советнице заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Евгений Шевченко советует Кириллу Тимошенко также готовиться к "буцегарне".
Ранее мы подробно разбирались, почему НАБУ активизировало расследование хищений гуманитарной помощи представителями президентской вертикали власти и как это связано с отношениями Банковой и Запада.
Как сообщалось, в конце августа детективы НАБУ совместно с контрразведчиками СБУ провели более 20 обысков в Запорожье в рамках подозрений о массовом разворовывании и перепродаже гуманитарной помощи. Следственные действия прошли в запорожском горсовете, местной ОВГА, складах и по адресам проживания подозреваемых в преступлении лиц.
Позже НАБУ уточнило, что во время обысков в горсовете нашли незарегистрированное огнестрельное оружие с патронами и деньги в большом количестве.