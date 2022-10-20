Чиновники в Днепропетровской области хотели продать 17 тонн муки, которую получили в качестве гуманитарной помощи для жителей местных громад.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в Telegram-канале.

По данным спецбюро, на одну из железнодорожных станций Днепропетровской области прибыло почти 130 тонн муки. Оттуда ее в виде гуманитарки начали развозить местным громадам.

Однако, по данным ГБР, некоторые руководители этих громад решили не везти гуманитарку людям, а продать муку через подставных лиц по ценам ниже рыночных.

ГБР зафиксировало, как 17 тонн муки из вагонов загрузили в грузовики и пытались вывезти для дальнейшей продажи без всяких соответствующих разрешительных документов.

Однако ГБР помешало реализовать эту схему. Неотложные следственные действия продолжаются.

"Материалы направлены в ГУНП в Днепропетровской области, чтобы привлечь к ответственности всех, кто причастен к распродаже гуманитарной помощи", - сообщают в ГБР.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде планируют расследовать нарушения использования гуманитарной помощи.

До этого подобные случаи, как на Днепропетровщине, уже фиксировали. В частности, в Одесской области СБУ проводила обыски по поводу хищения гуманитарной помощи.

Также сообщалось, что в Харькове задержали псевдоволонтерку, укравшую гуманитарки на почти 150 тысяч гривен.

В отдельном материале мы разбирались, как работают схемы по воровству и перепродаже гуманитарки в Украине.