В Днепропетровской области чиновники хотели продать 17 тонн муки, украденной из гуманитарки
Чиновники в Днепропетровской области хотели продать 17 тонн муки, которую получили в качестве гуманитарной помощи для жителей местных громад.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований в Telegram-канале.
По данным спецбюро, на одну из железнодорожных станций Днепропетровской области прибыло почти 130 тонн муки. Оттуда ее в виде гуманитарки начали развозить местным громадам.
Однако, по данным ГБР, некоторые руководители этих громад решили не везти гуманитарку людям, а продать муку через подставных лиц по ценам ниже рыночных.
ГБР зафиксировало, как 17 тонн муки из вагонов загрузили в грузовики и пытались вывезти для дальнейшей продажи без всяких соответствующих разрешительных документов.
Однако ГБР помешало реализовать эту схему. Неотложные следственные действия продолжаются.
"Материалы направлены в ГУНП в Днепропетровской области, чтобы привлечь к ответственности всех, кто причастен к распродаже гуманитарной помощи", - сообщают в ГБР.
Напомним, ранее сообщалось, что в Раде планируют расследовать нарушения использования гуманитарной помощи.
До этого подобные случаи, как на Днепропетровщине, уже фиксировали. В частности, в Одесской области СБУ проводила обыски по поводу хищения гуманитарной помощи.
Также сообщалось, что в Харькове задержали псевдоволонтерку, укравшую гуманитарки на почти 150 тысяч гривен.
В отдельном материале мы разбирались, как работают схемы по воровству и перепродаже гуманитарки в Украине.