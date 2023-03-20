СБУ сообщает о ликвидации "подпольных ячеек "компартии большевиков", которые функционировали в Киеве и шести областях - Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Они создали подпольные "обкомы" и, как утверждает СБУ, намеревались "призывать к массовой поддержке российских оккупантов", а также собирать разведданные.

В создании ячеек Украина обвинила ФСБ . Руководителем организации называют проживающего в Москве Юрия Щипкова.

У организаторов изъяты российские паспорта, оружие и боеприпасы.

Как сообщалось, СБУ собирает доказательную базу по делу о депортации украинских детей в Россию.

Напомним, что Международный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина именно по делу о депортации детей в РФ.

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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