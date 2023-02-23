В одной из частей плана вторжения в Украину фигурировал бывший президент Виктор Янукович.

Об этом говорится в материале Financial Times, посвященном годовщине войны в Украине.

По данным издания, когда президент РФ Владимир Путин начал разрабатывать планы возможного вторжения, его кум Виктор Медведчук уверял главу Кремля в том, что украинцы встретят российские войска с распростертыми объятиями.

Кроме того, план предусматривал привлечение на определенном этапе вторжения Януковича. Его задача была выступить с видеообращением, которое легитимизировало бы управление Украиной Медведчуком "при поддержке России".

План поддержала ФСБ, а против выступали в Службе внешней разведки и Генштабе российской армии. Также против высказался секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, сообщил источник издания. Однако Путин заявил Патрушеву, что владеет темой лучше.

В том же материале Financial Times писала, что о решении начать вторжение в Украину знал лишь ограниченный круг соратников Владимира Путина.

Также, по данным газеты, в начале вторжения Россия сбила несколько собственных самолетов.