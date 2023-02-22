Видеохостинг YouTube заблокировал каналы российского дизайнера Артемия Лебедева. На одном из них @temalebedev было более одного миллиона подписчиков и более 700 роликов.

Об этом сообщают СМИ.

Все видео с каналов были удалены. Блокировка канала с наибольшим числом подписчиков произошла по причине "нарушения условий использования YouTube".

Сам Лебедев пока еще не комментировал действия платформы.

В последние годы Лебедев поддерживал российские власти, сотрудничал с государственным телеканалом RT, а также посетил оккупированный Мариуполь.

Ранее мы сообщали, что YouTube заблокировал почти 500 связанных с РФ каналов с аудиторией свыше 15 млн подписчиков.

Также мы писали, что американский видеохостинг заблокировал премиум-аккаунты для жителей "ДНР" и "ЛНР".