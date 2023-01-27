У российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Киеве опечатали квартиру и офис студии, "который работает 21 год и пережил всех президентов".

Об этом он рассказал в новом видео на своем Ютуб-канале.

Лебедев заявил, что квартиру ему опечатали "можно сказать законно", потому что он попал в санкционные списки, и являлся ее непосредственным владельцем.

Офис же записан на других лиц, поэтому почему опечатали офис, по словам Лебедева, "глубочайшая загадка и абсолютное беззаконие".

Напомним, санкции против Лебедева Зеленский ввел еще в январе прошлого года. В 2017 году СБУ запретила Артемию Лебедеву въезд в Украину из-за поездок в Крым и на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Уже после вторжения РФ в Украину Лебедев публиковал видео с трофейными табличками из "Азовстали", а также делал фото на крыше энергоблока ЗАЭС.

Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.