Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что в Киеве опечатали его квартиру и офис студии
У российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Киеве опечатали квартиру и офис студии, "который работает 21 год и пережил всех президентов".
Об этом он рассказал в новом видео на своем Ютуб-канале.
Лебедев заявил, что квартиру ему опечатали "можно сказать законно", потому что он попал в санкционные списки, и являлся ее непосредственным владельцем.
Офис же записан на других лиц, поэтому почему опечатали офис, по словам Лебедева, "глубочайшая загадка и абсолютное беззаконие".
Напомним, санкции против Лебедева Зеленский ввел еще в январе прошлого года. В 2017 году СБУ запретила Артемию Лебедеву въезд в Украину из-за поездок в Крым и на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.
Уже после вторжения РФ в Украину Лебедев публиковал видео с трофейными табличками из "Азовстали", а также делал фото на крыше энергоблока ЗАЭС.
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