Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет свою миссию в Украине, "чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающегося конфликта".

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем твиттер-аккаунте в понедельник, 16 января.

Он добавил, что гордится тем, что возглавляет эту миссию в Украине, где МАГАТЭ "разворачивает работу на всех АЭС страны, чтобы оказывать помощь в обеспечении ядерной безопасности".

Также он опубликовал фото с сотрудниками агентства.

Ранее сообщалось, что, по данным WSJ, МАГАТЭ разместит своих инспекторов на четырех украинских АЭС.

Также мы писали, что глава МАГАТЭ говорил, что ядерный инцидент ни в чьих интересах, в том числе России.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны.

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