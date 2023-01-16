"Чтобы помочь предотвратить ядерную аварию". Гросси заявил о расширении миссии МАГАТЭ в Украине
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет свою миссию в Украине, "чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающегося конфликта".
Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем твиттер-аккаунте в понедельник, 16 января.
Он добавил, что гордится тем, что возглавляет эту миссию в Украине, где МАГАТЭ "разворачивает работу на всех АЭС страны, чтобы оказывать помощь в обеспечении ядерной безопасности".
Также он опубликовал фото с сотрудниками агентства.
Ранее сообщалось, что, по данным WSJ, МАГАТЭ разместит своих инспекторов на четырех украинских АЭС.
Также мы писали, что глава МАГАТЭ говорил, что ядерный инцидент ни в чьих интересах, в том числе России.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны.
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