Соглашение по Запорожской АЭС не является невозможным, ядерный инцидент ни в чьих интересах, в том числе России.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эфире итальянского новостного телеканала Rainews24.

Гросси рассказал, что на следующей неделе посетит Украину, после чего рассчитывает приехать в Россию. В Украине он встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Гросси также напомнил о важности ООН: "Это сложно, но необходимо: именно в такие исторические моменты международные институты должны показать, что мир возможен".

Напомним, в декабре прошлого года гендиректор МАГАТЭ Гросси после визита в Москву заявил о "продвижении" переговоров по Запорожской АЭС.

Ранее мы рассказали, что в ближайшее время на всех украинских атомных электростанциях, расположенных на подконтрольной территории, будут развернуты постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ.

Также мы писали, что глава "Энергоатома" Петр Котин говорил, что Украина хочет, чтобы ООН направила миротворцев на Запорожскую АЭС даже без соглашения с РФ о зоне безопасности.