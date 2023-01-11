В ближайшее время на всех украинских атомных электростанциях, расположенных на подконтрольной территории, будут развернуты постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ.

Об этом сообщает Госатомрегулирование.

Соответствующее предложение выдвинула Украина, а МАГАТЭ с ним согласилось.

И.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков заявил, что главная цель этих миссий - мониторинг состояния ядерной и радиационной безопасности на ядерных установках в условиях войны.

"Находясь постоянно на украинских АЭС, представители МАГАТЭ смогут стать свидетелями происходящего в режиме реального времени. Например, как влияют на безопасность ядерных установок целенаправленные ракетные удары российских войск по объектам энергетической инфраструктуры Украины", - сообщил Кориков.

Напомним, ранее глава "Энергоатома" Петр Котин говорил, что Украина хочет, чтобы ООН направила миротворцев на Запорожскую АЭС даже без соглашения с РФ о зоне безопасности.

Тем временем война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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