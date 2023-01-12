Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено в ходе визита главы организации Рафаэля Гросси в Украину разместить своих инспекторов на четырех украинских атомных электростанциях.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, МАГАТЭ планирует разместить двух или трех наблюдателей на Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской АЭС и в зоне Чернобыльской АЭС.

В публикации говорится, что эксперты будут вести мониторинг режима безопасности в условиях войны и ударов по энергосистеме Украины, непосредственно влияющих на работу атомных электростанций.

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