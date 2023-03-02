На Запорожской АЭС состоялась ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии. Ротация затянулась почти на месяц из-за действий РФ.

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Это уже шестая ротация экспертов на ЗАЭС. Ранее Гросси заявлял, что ротация экспертов на ЗАЭС задерживается более трех недель. Украинский МИД заявлял, что их ротацию блокирует РФ.

Ранее МАГАТЭ создало постоянные миссии на всех украинских АЭС.

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.