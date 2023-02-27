Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил, что в зоне отчуждения ЧАЭС начато наблюдение за подземными водами.

Об этом сообщается в Фейсбуке организации.



"Одним из компонентов наблюдения за окружающей средой в заповеднике является гидросфера: реки, озера, болота. По возможности исследуются и подземные воды. Это важно для оценки влажности ландшафта и влияния климатических изменений. В этом году мы начали наблюдение за подземными водами. Для этого используем в заброшенных населенных пунктах колодцы, в которых с периодичностью в один месяц измеряется уровень грунтовых вод. В настоящее время сеть наблюдений насчитывает пять точек", - сказано в посте.

В январе Чернобыльский заповедник начал большое многолетнее исследование волка в зоне отчуждения.

Ранее мы писали, что в зоне отчуждения ЧАЭС удалось сделать фото бурого медведя.