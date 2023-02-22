Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о повадках рыси.

Пост появился в Фейсбуке организации.



Европейская рысь не любит компании. Самцы с самками устраивают брачные игры недолго, как раз в конце зимы – в начале весны. Обычно после спаривания рождаются двое-трое котят, которых вскармливает и воспитывает только рысь-мать.

Молодняк зависит от матери в первые два года, пока не научится жить и охотиться самостоятельно.

Эти ловкие хищники, как и все кошачьи, используют звуки и мимику для взаимодействия с потомством. Например, чтобы успокоить молодняк, рыси издают звук, напоминающий мурлыканье. Другими звуками призывают рысят к себе во время опасности или отвечают на их сигналы.

Рысь способна лазать по деревьям и скалам, имеет очень высокую стартовую скорость, быстро бегает на коротких расстояниях, совершает большие до 3,5-4 метров прыжки, совершает длительные переходы, хорошо плавает. Добычу часто ловит в местах отдыха на короткой дистанции.

Ранее Чернобыльский заповедник опубликовал ночные фото животных зоны отчуждения.

Также заповедник сообщил, что начал большое многолетнее исследование волка в зоне отчуждения.