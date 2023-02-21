Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил, что зона отчуждения ЧАЭС – одно из немногих мест, где растет популяция большой хищной птицы, орлана-белохвоста.

Пост о пернатом появился в Фейсбуке организации.

Из обитающих в Украине птиц орлан-белохвост уступает в размерах и массе тела разве что другому пернатому хищнику – черному грифу, живущему в горах Крыма.

В настоящее время на заповедной территории проживают до 20 пар орланов. Белохвосты, гнездящиеся в Украине, считаются оседлыми. Кочевке и миграциям подвержены молодые птицы. Взрослые круглый год держатся на своих гнездовых территориях и в их окрестностях.

Рыба составляет 78% рациона питания орлана. В Чернобыльском заповеднике некоторые пары активно охотятся на черных аистов и птиц других видов. Многие белохвосты собираются у остатков туш копытных животных, убитых волками.

Однако основа питания этих хищных птиц все-таки рыба. Кстати, летом она часто заражена паразитом лигулидозом. Плавая постоянно на поверхности воды, такая рыба становится легкой добычей орлана-белохвоста.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал ночные фото животных зоны отчуждения.

Также он показывал снимки животных, снятых фотоловушками зимой.