Во вторник, 24 января, международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) создало постоянную миссию на Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"На прошлой неделе такие же миссии Международного агентства по атомной энергии были начаты на действующих Пивденноукраинской, Ривненской АЭС, а также на Чернобыльской АЭС, которая находится на этапе снятия с эксплуатации", - говорится в сообщении.

На оккупированной российскими захватчиками Запорожской АЭС специалисты МАГАТЭ на постоянной основе работают с сентября 2022 года.

На станции состоялось рабочее совещание с участием представителей МАГАТЭ, и.о. главы Госатомрегулирования - главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олега Корикова, а также генерального директора ХАЭС Андрея Козюры.

В ходе совещания стороны высказали общую позицию, что главными задачами миссии является сохранение ядерной и радиационной безопасности на украинских ядерных объектах в условиях войны, которую развязала Россия.

Кроме того, глава Госатомрегулирования Олег Кориков в очередной раз отметил важность документирования всех влияний на ядерную и радиационную безопасность, возникающих в результате российской агрессии, дополнили в ГИЯРУ.

МАГАТЭ разместило свои постоянные мониторинговые миссии на всех украинских АЭС в ответ на официальный запрос правительства Украины.

Напомним, Рафаэль Гросси сообщил, что наблюдатели МАГАТЭ останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказывать жизненно важную помощь в обеспечении ядерной безопасности.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.