МАГАТЭ разместила экспертов уже на двух украинских АЭС: Южноукраинской в Николаевской области и Ровенской в Вараше.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Завтра миссия поддержки и содействия МАГАТЭ прибудет на остановленную Чернобыльскую АЭС, а еще через несколько дней и на Хмельницкую АЭС – последнюю из трех на подконтрольной территории Украины.

Таким образом МАГАТЭ хочет снизить риск серьезной ядерной аварии на фоне войны.

"Эксперты будут контролировать ключевые системы ядерной безопасности и защиты, оказывать техническую помощь, оценивать потребности станций и отчитываться перед нашей штаб-квартирой", — сказал глава Агентства Рафаэль Гросси.

Решение было принято после воскресного ракетного обстрела, в ходе которого АЭС снижали выработку электроэнергии в качестве меры предосторожности. С тех пор уровни мощности были восстановлены.

Также Гросси хочет встретиться с украинскими властями, чтобы обсудить свою давнюю идею по созданию зоны ядерной безопасности вокруг оккупированной Запорожской АЭС.

More IAEA experts now on the ground in #Ukraine. Today, I launched the IAEA Support and Assistance Mission in Rivne NPP (#ISAMIR). In next few days, we will have teams at all 🇺🇦 NPPs. They will provide technical assistance & help reduce nuclear dangers during ongoing conflict. pic.twitter.com/ruiHfWBON1