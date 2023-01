Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) создало постоянную миссию на Южно-Украинской АЭС.

Об этом сообщил в Twitter глава организации Рафаэль Гросси в понедельник, 16 января.

"Флаг МАГАТЭ теперь развевается на Южно-Украинской атомной электростанцией. Мы остаемся здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность во время продолжающегося конфликта", - говорится в сообщении.

Гросси добавил, что вскоре миссии МАГАТЭ будут постоянно присутствовать на всех украинских АЭС.

