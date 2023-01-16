Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) создало постоянную миссию на Южно-Украинской АЭС.

Об этом сообщил в Twitter глава организации Рафаэль Гросси в понедельник, 16 января.

"Флаг МАГАТЭ теперь развевается на Южно-Украинской атомной электростанцией. Мы остаемся здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность во время продолжающегося конфликта", - говорится в сообщении.

Гросси добавил, что вскоре миссии МАГАТЭ будут постоянно присутствовать на всех украинских АЭС.

IAEA flag is now flying at #Ukraine’s #Pivdennoukrainsk (South Ukraine Nuclear Power Plant). We are here to stay to help ensure nuclear safety & security during ongoing conflict. Soon IAEA will be permanently present at all 🇺🇦 NPPs. pic.twitter.com/tCd7Wf22Kb January 16, 2023

Напомним, МАГАТЭ планирует разместить двух или трех наблюдателей еще на Ровенской, Хмельницкой и в зоне Чернобыльской АЭС.

Ранее мы писали, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство расширяет свою миссию в Украине, "чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающегося конфликта".

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