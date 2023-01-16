МАГАТЭ создало постоянную миссию на Южно-Украинской АЭС. Видео
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) создало постоянную миссию на Южно-Украинской АЭС.
Об этом сообщил в Twitter глава организации Рафаэль Гросси в понедельник, 16 января.
"Флаг МАГАТЭ теперь развевается на Южно-Украинской атомной электростанцией. Мы остаемся здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность во время продолжающегося конфликта", - говорится в сообщении.
Гросси добавил, что вскоре миссии МАГАТЭ будут постоянно присутствовать на всех украинских АЭС.
IAEA flag is now flying at #Ukraine’s #Pivdennoukrainsk (South Ukraine Nuclear Power Plant). We are here to stay to help ensure nuclear safety & security during ongoing conflict. Soon IAEA will be permanently present at all 🇺🇦 NPPs. pic.twitter.com/tCd7Wf22Kb— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 16, 2023
Напомним, МАГАТЭ планирует разместить двух или трех наблюдателей еще на Ровенской, Хмельницкой и в зоне Чернобыльской АЭС.
Ранее мы писали, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство расширяет свою миссию в Украине, "чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающегося конфликта".
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