В 2022-2023 годах сотрудники Министерства обороны украли сотни миллионов гривен на закупках яиц и других продуктов для армии. В указанные годы ведомство возглавлял Алексей Резников, правда, в числе подозреваемых его нет.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры(САП).

"Установлено, что в течение 2022-2023 годов Министерство обороны обеспечивало военных продуктами питания путем закупки у субъектов хозяйствования услуги по организации питания. Суть этой услуги заключалась в закупке комплекта продуктов согласно каталогу, содержавшему 409 наименований. То есть Минобороны закупало не отдельные продукты из 409, которые есть в каталоге, а все 409, стоимость которых формировала цену комплекта. Это позволяло злоумышленникам разворовывать бюджетные средства путем определения завышенных цен на наиболее востребованные продукты и занижения на менее востребованные, при этом стоимость комплекта выглядела как реальная рыночная.

Например, 50% стоимости общей поставки по договору, а это около 1,2 млрд грн, пришлось всего на 40 видов продуктов из 409, а цены на них были завышены. И наоборот, 27 видов продуктов с заниженными ценами было поставлено для ВСУ на сумму всего 3,6 млн грн, что составляет лишь 0,14% стоимости таких продуктов", - рассказали в САП.

Также в ведомстве манипулировали в каталоге с сезонностью. Так, поставщики определяли в каталогах аномально низкие цены на сезонные продукты: стоимость черешни составляла всего 8 грн за килограмм, клубники – 10 грн, черной смородины – 10 грн и т.д. На первый взгляд, Минобороны осуществляло выгодные закупки. Но в соответствии с утвержденными нормативами военные части вообще не могли заказывать указанные сезонные продукты в течение срока действия договоров, поскольку они были заключены после завершения периода, в течение которого такие сезонные продукты могли быть заказаны. При этом должностное лицо министерства при подписании договоров на поставку "не замечало" ценовые манипуляции со стоимостью продуктов.

В итоге реализация схемы привела к тому, что в течение августа – декабря 2022 года две компании-поставщики незаконно получили более 733 млн грн из бюджета.

На яйцах же предполагалось украсть 788 млн гривен, однако шумиха в прессе сорвала закупку. На эти средства потом могли быть куплены отели в Хорватии и другая недвижимость за границей.

Подозрения по делу получили бывший руководитель департамента министерства Богдан Хмельницкий, владелец компаний-поставщиков Татьяна Глиняная и физическое лицо.

Ранее мы писали о том, что Минобороны во время войны закупало продовольствие для ВСУ по ценам в несколько раз выше рыночных.

Затем в НАБУ подтвердили факт существования коррупционной схемы, которая позволяла значительно завышать цены при закупке продуктов в Минобороны.