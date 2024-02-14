В НАБУ подтвердили существование коррупционной схемы завышения цен при закупке продуктов в Минобороны
НАБУ подтверждает факт существования коррупционной схемы, которая позволяет значительно завышать цены при закупке продуктов в Минобороны.
Бюро заявляет, что наживаются на ней поставщики продуктов.
"Применение существующей системы закупок позволяет поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов: яйца продают втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных, - по ценам, в разы ниже рыночных", - пишет НАБУ.
Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.
Напомним, что ранее ГБР задержало предпринимателей, которые продавали яйца для ВСУ по 17 гривен за штуку.
Также мы писали о том, что в Минобороны Украины открестились от закупок некачественной формы для ВСУ по втрое завышенным ценам.
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