НАБУ подтверждает факт существования коррупционной схемы, которая позволяет значительно завышать цены при закупке продуктов в Минобороны.

Бюро заявляет, что наживаются на ней поставщики продуктов.

"Применение существующей системы закупок позволяет поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов: яйца продают втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных, - по ценам, в разы ниже рыночных", - пишет НАБУ.

Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.

Напомним, что ранее ГБР задержало предпринимателей, которые продавали яйца для ВСУ по 17 гривен за штуку.

Также мы писали о том, что в Минобороны Украины открестились от закупок некачественной формы для ВСУ по втрое завышенным ценам.

Война в Украине идет уже 721-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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