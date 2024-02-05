Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения директору "Львовского арсенала" Юрию Збитневу, который является одним из подозреваемых по делу о хищении 1,5 млрд грн на закупках снарядов для ВСУ.

Суд отправил Збитнева под домашний арест. Ему запрещено покидать дом с 12 часов дня до 8 утра. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Также Збитнев должен сдать загранпаспорта, воздержаться от общения со свидетелями и носить электронный браслет.

Прокуратура просила избрать для Збитнева меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 268 миллионов гривен.

Напомним, 27 января СБУ пришла к действующим и бывшим чиновникам Минобороны с обысками. Также прошли обыски у менеджеров "Львовского арсенала".

Обыски по новому делу о хищениях в Минобороны затронули известного украинского политика Юрия Збитнева. Он был одним из самых молодых депутатов первого созыва Верховной Рады.

Збитнев связан с фирмой "Львовский арсенал", у которой Минобороны Украины осенью 2022 года заказало 100 тысяч минометных выстрелов на полтора миллиарда гривен.

Ранее ВАКС отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения экс-руководителю департамента военно-технической политики Минобороны Александру Лиеву, который также является одним из подозреваемых в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на поставках боеприпасов украинской армии. Лиева освободили из-под стражи прямо в зале суда.