Высший антикоррупционный суд отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения экс-руководителю департамента военно-технической политики Минобороны Александру Лиеву, который является одним из подозреваемых в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на поставках боеприпасов украинской армии.

Лиева освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Напомним, 27 января СБУ пришла к действующим и бывшим чиновникам Минобороны с обысками. Также прошли обыски у менеджеров "Львовского арсенала".

Прокуратура просила взять Лиева под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 268 миллионов гривен.

Также обыски по новому делу о хищениях в Минобороны затронули известного украинского политика Юрия Збитнева. Он был одним из самых молодых депутатов первого созыва Верховной Рады.

Збитнев связан с фирмой "Львовский арсенал", у которой Минобороны Украины осенью 2022 года заказало 100 тысяч минометных выстрелов на полтора миллиарда гривен.

Ранее министр обороны Рустем Умеров обнародовал результаты внутреннего аудита Минобороны и сообщил, что там нарушения на 10 миллиардов гривен.