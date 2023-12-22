Служба безопасности Украины и Министерство обороны обнаружили попытку хищения 1,5 млрд грн на закупки артиллерийских снарядов для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в телеграм-канале.



Как заявляет спецслужба, в Киеве задержан руководитель одного из главных управлений Минобороны, причастный к сделке.



По данным следствия, должностное лицо Минобороны в декабре прошлого года подписало соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников.



Но тогда бюджетные средства не были перечислены на счета спецэкспортера.

Впоследствии Агентство оборонных закупок Минобороны заключило более выгодный контракт на поставку этих же артснарядов с этим же производителем.



Новый договор в отличие от предыдущего предусматривал приобретение боеприпасов без посредников напрямую от производителя, что существенно сокращало сроки поставки продукции и уменьшало ее стоимость.



Однако фигурант, пренебрегая контрактом Агентства оборонных закупок, безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером.



Более того, после пролонгации "старого" договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 млрд грн. Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с изготовителем.



В ходе обысков по местам работы и проживания фигуранта обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Ранее мы рассказывали, что НАБУ и САП объявили подозрения двум топ-чиновникам в растрате десятков миллионов при закупке продуктов.

Также сообщалось, что бывшие нардеп и замглавы Генштаба получили подозрения в хищении на строительстве складов ВСУ.